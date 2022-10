ATP Paris-Bercy: Dominic Thiem erhält Wildcard für die Qualifikation

Dominic Thiem hat für die Qualifikation zum ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy eine Wildcard erhalten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.10.2022, 12:32 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem wird in der kommenden Woche wohl in Paris aufschlagen

Was Dominic Thiem bereits in der Pressekonferenz nach seinem Auftakterfolg bei den Erste Bank Open verkündete, ist seit Mittwoch auch offiziell: Der Österreicher erhielt für die Qualifikation zum ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy eine Wildcard.

Die Vorausscheidung in der französischen Hauptstadt beginnt am Samstag, bei gutem Turnierverlauf in Wien könnte Thiem zu diesem Zeitpunkt aber noch in Österreich zugegen sein. "Hoffentlich geht es sich nicht aus", meinte der US-Open-Sieger von 2020 daher am Dienstag.

Neben Thiem erhielten für die Qualifikation noch Hugo Gaston, Quentin Halys und Ugo Humbert Freifahrtscheine. Gilles Simon, der in Paris seine Karriere beenden wird, Richard Gasquet, Adrian Mannarino und Arthur Rinderknech stehen dank ihrer Wildcards direkt im Hauptfeld.