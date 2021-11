ATP Paris-Bercy: Hurkacz, Norrie wahren Turin-Chance, Rublev fliegt raus

Hubert Hurkacz und Cameron Norrie haben am Mittwoch mit Zwei-Satz-Siegen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy ihre Chance auf eine Teilnahme bei den ATP Finals in Turin gewahrt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2021, 16:14 Uhr

© GEPA Pictures Hubert Hurkacz darf noch von Turin träumen

Von sich aus geben Hubert Hurkacz und Cameron Norrie den Kampf um einen Startplatz bei den ATP Finals in Turin nicht auf. Warum auch? Läuft ja gut für den Polen und den Briten, die am Mittwoch in das Achtelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Turin eingezogen sind. Hurkacz startete gegen Tommy Paul, der zum Auftakt gegen Jan-Lennard Struff gewonnen hatte, wie aus der Pistole geschossen, führte schnell mit 5:0, musste am Ende aber froh sein, mit 7:5 und 7:6 (4) als Sieger vom Court zu gehen. Im zweiten Satz hatte Paul schon mit einem Break in Führung gelegen.

Hurkacz spielt im Achtelfinale am Donnerstag gegen Dominik Koepfer, der sich gegen Félix Auger-Aliassime in zwei Sätzen behauptete und den Turin-Ansprüchen des Kanadiers damit ein jähes Ende bereitete.

Ruud und Sinner mit der besten Ausgangslage

Norrie meisterte Reilly Opelka auf nichtganz so knappe Weise. Der Linkshänder gewann mit 6:3 und 6:4. Für Norrie wartet mit Taylor Fritz gleich der nächste US-Amerikaner. Fritz, der zuletzt in Indian Wells das Halbfinale und vergangene Woche in St. Petersburg das Endspiel erreicht hatte, schlug einen überspielt wirkenden Andrey Rublev mit 7:5 und 7:6 (2). Auch Rublevs Kumpel Karen Khachanov, ist ausgeschieden: Der Paris-Sieger von 2019 unterlag Grigor Dimitrov mit 4:6, 6:2 und 6:0.

Die besten Aussichten auf die beiden verbliebenen Startplätze in Turin haben Casper Ruud und Jannik Sinner. Ruud konnte sich schon am Dienstag für das Achtelfinale in Paris-Bercy qualifizieren, Sinner muss am Mittwoch noch gegen Carlos Alcaraz ran.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy