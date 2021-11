ATP Paris-Bercy: Koepfer kickt Auger-Aliassime aus dem Turin-Rennen

Félix Auger-Aliassime wird sich nicht für die ATP Finals 2021 qualifizieren. Das steht nach dem 3:6, 5:7 gegen Dominik Koepfer beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy nun endgültig fest.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2021, 13:26 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer macht das Beste aus seinem Start in Paris-Bercy

Die Ausgangsposition war für Auger-Aliassime denkbar schwierig, wenn auch nicht unmöglich: Der Kanadier, der nach wie vor auf seinen ersten Titelgewinn auf der ATP-Tour wartet, hätte das Turnier in Paris-Bercy gewinnen müssen. Und seine Konkurrenten um einen Platz bei den ATP Finals in Turin hätten nicht zu weit kommen dürfen. Gegen Koepfer leistete sich Auger-Aliassime aber zu viele einfache Fehler, auch der Aufschlag funktionierte in den entscheidenden Phasen nicht.

Koepfer, der als Lucky Loser in das Hauptfeld gekommen war und in der ersten Runde nach Abwehr von sieben Matchbällen gegen Andy Murray gewann, trifft im morgigen Achtelfinale entweder auf Tommy Paul oder Hubert Hurkacz. Der Pole hat im Gegensatz zu Auger-Aliassime noch Chancen auf die erstmalige Teilnahme beim Jahresabschlussturnier der ATP. Muss in Paris-Bercy aber besser abschneiden als seine Konkurrenten Casper Ruud und Jannik Sinner, die vor ihm liegen.

Sinner trifft noch am Mittwoch auf Carlos Alcaraz, Ruud steht nach dem glatten Sieg gegen Alexander Bublik bereits im Achtelfinale. Kleine Chancen auf einen der acht Fixplätze in Turin hat auch noch der Brite Cameron Norrie, der das 1000er-Event in Indian Wells überraschend für sich entscheiden konnte. Norrie muss in Runde zwei gegen Reilly Opelka ran.

