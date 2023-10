ATP Paris: Dominic Thiem vs Stan Wawrinka im TV, Livestream, Liveticker

Dominic Thiem (ATP-Nr. 108) trifft zum Auftakt der Hauptfeldspiele beim ATP-Masters-Turnier in Paris-Bercy auf Stan Wawrinka (ATP-Nr. 51). Das Spiel beginnt nicht vor 20.30 Uhr, Sky und TennisTV übertragen im TV und Livestream. Den Liveticker lest ihr bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.10.2023, 09:13 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem, Stan Wawrinka

Dominic Thiem hat die Qualifikation für das Masters-Turnier in Paris geschafft, dabei Siege gegen Lorenzo Sonego und Christopher O'Connell gefeiert.

Die Belohnung: ein Duell mit Stan Wawrinka, zwei US-Open-Sieger unter sich. Es ist natürlich das Schlager-Spiel an Tag 1.

Im direkten Vergleich führt der Schweizer mit 3 zu 1, alle Begegnungen sind allerdings schon lange her. 2014 siegte Thiem in Madrid, die drei folgenden Spiele in Paris-Bercy in 2014, Rom in 2015 und Indian Wells in 2017 schnappte sich "Stan the Man".

Wann spielen Thiem und Wawrinka?

Das Erstrundenspiel zwischen Dominic Thiem und Stan Wawrinka in Paris ist nicht vor 20.30 Uhr angesetzt. Sky und TennisTV übertragen im TV und Livestream, wir haben den Liveticker für euch!