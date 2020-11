ATP Paris Masters: Marin Cilic überrascht gegen Felix Auger-Aliassime

Nachdem er den ersten Satz dominiert hatte, gewann Marin Cilic am Montagabend sein Auftaktmatch gegen Felix Auger-Aliassime in drei Sätzen 6:0, 3:6, 6:3. Der Kroate schlug satte 37 Winner und wehrte sieben von neun Breakbällen ab und stand nach zwei Stunden und 27 Minuten als Sieger fest.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2020, 22:22 Uhr

“Ich begann das Match mit den ersten sechs Games in Folge und spürte jeden Ball in der Zone. Das war ein großartiger Start, ich habe aber damit gerechnet, dass Felix sein Spiel verbessern wird", sagte Cilic nach dem Match. "Es war ein richtig enger zweiter Satz, obwohl 6:3 recht deutlich aussieht. Im dritten Satz habe ich meiner Meinung nach großartig serviert, das hat geholfen."

Der zweite Satz wurde in einem wahren Marathon-Game über 21 Minuten zum 5:3 für Auger-Aliassime entschieden. Cilic: "So etwas kann ganze Matches umdrehen. Ich musste mich ordentlich strecken."

Cilic spielt jetzt in der zweiten Runde auf Corentin Moutet, der mit einer Wild Card in das Hauptfeld kam. Bereits am Nachmittag erreichte Jan-Lennard Struff mit einem Zweisatzsieg über Nikoloz Basilashvili die zweite Runde.

Im Doppel gewann Oliver Marach sein Auftaktmatch mit Rohan Bopanna gegen Nikola Cacic und Dusan Lajovic in zwei Sätzen. Kevin Krawietz und Alexander Zverev schieden gegen Marcus Daniell und Philipp Oswald aus.

