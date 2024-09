ATP Peking: Jannik Sinner lässt gegen Nicolas Jarry schwachen Start vergessen

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner dreht die Partie gegen den Chilenen Nicolas Jarry und steht damit beim ATP-World-Tour-500-Event in Peking im Achtelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2024, 12:56 Uhr

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner hat seine Auftaktpartie beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Peking gegen den Chilenen Nicolas Jarry erfolgreich gestalten können. Trotz Verlust des ersten Satzes konnte sich der Südtiroler nach 1:55 Stunden mit 4:6, 6:3, 6:1 durchsetzen und wird sich nun auf ein Duell entweder mit Lucky Loser Roman Safiullin oder Wildcard-Inhaber Stan Wawrinka vorbereiten.

Mit dem Erstrunden-Sieg steht der Norditaliener aktuell bei zwölf Siegen in Folge, hatte er doch bei der US-Tour im Sommer das ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati und das Grand-Slam-Event in New York für sich entscheiden können. Ebenfalls scheint der Hartplatz in Chinas Hauptstadt gut mit der Spielweise des 23-Jährigen zu korrespondieren, hatte er doch bereits im Vorjahr die Siegestrophäe bei den China Open stemmen dürfen.

"Er hat wirklich gutes Tennis gespielt," sagte Sinner im On-Court-Interview. "Im ersten Satz hatte ich Schwierigkeiten seine Aufschläge zu returnieren und er hat mich gebreakt. Ich habe lediglich versucht mental dranzubleiben.Die erste Runde bei einem Turnier ist nie leicht und gegen ihn zu spielen, ist schwer. Aber ich bin zufrieden mit meinem Auftritt und wie ich das Match beendet habe."

