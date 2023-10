ATP Peking live: Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Daniil Medvedev treffen im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Peking aufeinander. Das Match gibt es ab 10:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2023, 17:21 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev und Alexander Zverev treffen 2023 schon zum fünften Mal aufeinander

Schön langsam wird die Partie Medvedev gegen Zverev zu einem Klassiker auf der ATP-Tour: Am heutigen Dienstag wird bereits das 17. Duelle der beiden ausgetragen, das fünfte in der laufenden Saison. Insgesamt hat Daniil Medvedev die Nase mit 9:7-Siegen vorne - die jüngste Begegnung in Cincinnati gin allerdings in drei Sätzen an Alexander Zverev.

Beide Spieler kommen mit einigem Selbstvertrauen in diese Vorschlussrunde: Zverev hat nun sieben Partien in Folge gewonnen. Und Medvedev konnte am Montag einen seiner Angstgegner, Ugo Humbert nämlich, erstmals besiegen.

Zverev vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev gibt es ab 10:30 Uhr live im Tv und Livestream bei Sky.

