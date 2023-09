ATP Peking live: Carlos Alcaraz vs. Yannick Hanfmann im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz bekommt es in der ersten Runde des ATP-500-Turniers von Peking mit Yannick Hanfmann zu tun. Das Match gibt es ab 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky, bei tennistv.com sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2023, 13:36 Uhr

Carlos Alcaraz eröffnet gegen Yannick Hanfmann

Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz trifft in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Peking auf den deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann. Im offiziellen Head to Head steht es 0:0, 2019 siegte der Spanier bei einem Challenger in Sevilla in zwei Tiebreak-Sätzen.

Alcaraz vs. Hanfmann - hier gibt es einen Livestream

