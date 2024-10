ATP Peking live: Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz bestreiten das Endspiel beim ATP-Tour-500-Turnier in Peking. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2024, 15:01 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Jannik Sinner treffen heute zum zehnten Mal aufeinander

Es wird die zehnte Begegnung zwischen den beiden wohl aufregendsten Spielern der Gegenwart werden. Und Carlos Alcaraz hat die Nase knapp mit 5:4-Siegen vorne. So hat der Spanier gegen Jannik Sinner in diesem Jahr sowohl in Indian Wells wie auch in Roland-Garros im Halbfinale gewonnen. Und danach den Titel geholt.

Vor einem Jahr indes hatte Sinner in Peking in der Vorschlussrunde gewonnen. Ehe er dann auch das Endspiel gegen Daniil Medvedev für sich entscheiden konnte.

Sinner vs. Alcaraz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Peking