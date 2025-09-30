ATP Peking: Sinner weiter - aber nicht fehlerfrei

Jannik Sinner hat beim ATP-Turnier in Peking das Finale erreicht. Der Weltranglisten-Zweite setzte sich in einem intensiven Halbfinale gegen Alex de Minaur mit 6:3, 4:6, 6:2 durch.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 30.09.2025, 11:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Sinner hat das Finale im Visier

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Jannik Sinner fand sofort seinen Rhythmus, dominierte mit druckvollen Grundschlägen und holte sich den ersten Satz souverän mit 6:3. Vor allem sein Aufschlag erwies sich als verlässliche Waffe: breakkritische Situationen wehrte er mit direkten Punkten ab.

Doch Alex de Minaur steigerte sich im zweiten Satz, zeigte seine bekannte Laufstärke und nutzte eine kurze Schwächephase Sinners konsequent aus. Beim Stand von 5:4 gelang ihm das entscheidende Break, womit er die Partie in den dritten Durchgang zwang.

Dort zeigte Sinner sofort die richtige Antwort: Mit frühem Break gab er den Ton an und ließ de Minaur kaum mehr zu Möglichkeiten kommen. Ein zweites Break zum 3:0 brachte schließlich die Vorentscheidung. Sinner diktierte nun die Ballwechsel und brachte den Satz mit 6:2 sicher nach Hause.

Im dritten Satz legte Sinner nicht nur mit Assen und schnellen Punkten am Netz zu, sondern nutzte auch seine beiden Breakchancen eiskalt. De Minaur, der im zweiten Durchgang noch effizient agierte, konnte im Entscheidungssatz keinen seiner drei Breakbälle verwerten.

Mit dem Sieg gegen de Minaur steht Sinner nun im Endspiel von Peking. Dort trifft er auf den Sieger der Partie zwischen Daniil Medvedev und Lerner Tien. Für den Italiener ist es die Chance, ein weiteres großes Ausrufezeichen auf der Tour zu setzen und Carlos Alcaraz an der Weltrangspitze nicht zu weit davonziehen zu lassen.

Hier das Einzeltableau der Herren in Peking