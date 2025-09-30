ATP Peking live: Jannik Sinner vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Alex de Minaur treffen im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Peking aufeinander. Das Match gibt es ab 8 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2025, 08:55 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Fazit I: Sinner fand sofort seinen Rhythmus bei eigenem Service und übte von Beginn auch beim Rückschlag mächtigen Druck auf seinen Gegner aus. Nur einmal wackelte der Südtiroler kurz bei eigenem Service, konnte aber beide Break-Chancen mit starken Aufschlägen abwehren und den Satz "in Style" zu seinen Gunsten entscheiden. Sinner vs. De Minaur 6:3 Sinner startet mit einem Ass und entscheidet anschließend eine intensive Rallye für sich. Nach einer unsauber getroffenen Rückhand erzwingt Sinner im nächsten Ballwechsel mit einer druckvollen Vorhand zwei laufende Satzbälle. Gleich den ersten davon nutzt er mit einem Ass. Sinner vs. De Minaur 5:3 De Minaur zeigt ein souveränes Aufschlagspiel, in dem er nur einen Punkt abgibt und will somit bei Service seines Gegners noch einmal sehen. Sinner vs. De Minaur 5:2 Sinner weiter am Drücker, muss einmal aber beim Überkopfball nochmal nachfassen. De Minaur wirft mit seiner Laufbereitschaft weiterhin alles in die Waagschale und erkämpft sich mit einer ins Netz geschlagenen Rückhand des Südtirolers die erste Break-Chance, die er jedoch durch einen Aufschlag-Winner seines Gegners nicht nutzen kann. Mit einem spektakulären Return-Winner mit der Vorhand holt sich de Minaur die zweite Möglichkeit, die Sinner erneut mit direktem Aufschlagpunkt abwehrt. Mit souveränen Aufschlägen holt sich Sinner anschließend doch noch das Spiel. Sinner vs. De Minaur 4:2 Sinner weiterhin stark beim Return und erzwingt zweimal in Folge mit der Vorhand den Punktgewinn. Mit einem weiteren Punktgewinn erspielt er sich drei laufende Break-Chancen, wovon er die erste mit einem krachenden Vorhand-Return-Winner nutzen kann. Sinner vs. De Minaur 3:2 De Minaur zeigt sich erstmals präsenter bei Aufschlag von Sinner, kassiert aber beim Stand von 15:15 einen Vorhand-Passierball seines Gegners. Mit zwei Vorhand-Gewinnschlägen in Folge besiegelt der Südtiroler den Spielgewinn und legt damit erneut vor. Sinner vs. De Minaur 2:2 Sinner erhöht mit starken Returns den Druck und zwingt seinen australischen Gegner über Einstand. De Minaur beweist jedoch seine Steher-Qualitäten und schafft mit zwei Punkten in Folge den Service-Hold. Sinner vs. De Minaur 2:1 Sinner macht bei eigenem Service erneut keine Gefangenen und legt mit beeindruckenden Aufschlägen ein verlustpunktfreies Spiel auf den Court. Sinner vs. De Minaur 1:1 Erwartungsgemäß sucht de Minaur die langen Ballwechsel und kann die erste Rallye für sich entscheiden. Doch auch der Australier kann freie Punkte und sichert sich mit einem Ass und zwei Aufschlagwinnern ebenfalls sein erstes Service-Game. Sinner vs. De Minaur 1:0 Der erste Punkt der Begegnung geht an de Minaur. Dennoch findet Sinner schnell seinen Rhythmus bei eigenem Aufschlag und holt sich mit vier Punktgewinnen in Folge das Auftaktspiel. Jannik Sinner ... beginnt die Begegnung mit Aufschlag. Eine Chance ... zu nutzen, die eigentlich nicht vorhanden ist, gilt es für Alex de Minaur gegen Jannik Sinner. Alle bisherigen 10 Duelle auf der Tour konnte der Südtiroler für sich entscheiden. Der einzige Erfolg des Australiers, der 2023 beim Masters-Turnier in Paris vom Nichtantreten Sinners profitierte, findet keine Aufnahme in die offizielle ATP-Statistik. Bereits ... vorher stand fest, dass Carlos Alcaraz auch nach der Turnierwoche die Führung vor Jannik Sinner in der Weltrangliste behalten wird, unabhängig vom Abschneiden der beiden Spieler in Peking und Tokio. Die Spieler ... haben die Diamond Arena bereits betreten. Allerdings sind noch viele der insgesamt 15.000 Sitzmöglichkeiten nicht besetzt. Im Fernduell ... mit Carlos Alcaraz, der bereits das Endspiel in Tokio erreicht hat, gilt es für Sinner nachzuziehen. Das Finale des Spaniers gegen Taylor Fritz gibt es ab 11 Uhr selbstverständlich ebenfalls in einem separaten Liveticker bei uns. Ni Hao aus Peking ... und herzlich willkommen zum Halbfinal-Match von Jannik Sinner gegen Alex de Minaur.

© Getty Images Alex de Minaur hat gegen Jannik Sinner bislang keinen Auftrag gehabt

Gibt es jemanden, der Alex de Minaur elf Mal hintereinander schlägt? Nun: Jannik Sinner wird es im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Peking wenigstens versuchen. Denn bislang gingen alle Duelle an den Südtiroler.

Der in seinem Viertelfinale gegen Fabian Marozsan durchaus Probleme hatte. Sinner lag im zweiten Satz mit 4:5 und Break zurück, gewann dann aber die letzten drei Spiele. Alex de Minaur dagegen kommt ausgeruht in diese Partie: Denn Jakub Mensik musste am montag schon nach fünf Spielen aufgeben.

Sinner vs. de Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alex de Minaur gibt es ab 8 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und TennisTV.com.

Hier das Einzel-Tableau in Peking