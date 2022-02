ATP Pune: Daniel Altmaier im Viertelfinale ausgeschieden

Daniel Altmaier ist im Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Pune gescheitert. Der Deutsche unterlag Joao Sousa glatt mit 2:6 und 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2022, 14:08 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier ist in Pune ausgeschieden

Der Freitag war für Daniel Altmaier wohl ein Tag der gemischten Gefühle: Zum einen wurde nun auch offiziell bekannt, dass Altmaier erstmals in das deutsche Davis-Cup-Team, das Anfang März in Rio de Janeiro gegen Brasilien antreten muss, einberufen wurde. Angeführt wird die Mannschaft von Jan-Lennard Struff und den beiden Doppel-Assen Kevin Krawietz und Tim Pütz.

Im Viertelfinale von Pune sah Altmaier allerdings kein Land. Der gebürtige Kemptner verlor gegen Joao Sousa aus Portugal mit 2:6 und 3:6. Altmaier war als Nummer fünf gesetzt in das 250er-Event in Indien gegangen, hatten in Runde eins Lokalmatador Pranjesh Gunneswaran und in Runde zwei Radu Albot besiegt.

Turnierfavorit Aslan Karatsev war schon am Donnerstag an Elias Ymer gescheitert, einen Tag später war auch für die Nummer zwei, Lorenzo Musetti, Endstation. Der Italiener verlor gegen den Polen Kamil Majchrzak mit 2:6, 7:6 (5), und 4:6.

