ATP Queen´s Club: Ausscheiden von Ruud prolongiert Favoritensterben

Beim ATP-Tour-500-Turnier im Londoner Queen´s Club sind bereits sechs von acht gesetzten Spielern ausgeschieden. Am Dienstag erwischte es auch die Nummer eins, Casper Ruud.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2022, 17:31 Uhr

Casper Ruud muss sich mit dem Rasentennis erst anfreunden

Casper Ruud und der Rasen - das kann auch eine Liebesbeziehung sein, wie der Norweger im vergangenen Jahr bei seinem Auftritt bei den Generali Open in Kitzbühel gezeigt hatte. Damals war Ruud allerdings nicht mit dem Tennis-, sondern mit dem Golfschläger unterwegs. Dieser Leidenschaft könnte der French-Open-Finalist von vor wenigen Tagen nun auch im Londoner Umland frönen. Denn beim traditionsreichen ATP-Tour-500-Turnier im Londoner Queen´s Club ist der an Position eins gesetzte Ruud am Dienstag ausgeschieden. Der Topfavorit verlor gegen die britische Wildcard Ryan Peniston mit 6:7 (4) und 6:7 (2).

Ruuds Ausscheiden reiht sich in eine Reihe von Pannen der gesetzten Spieler im 32-Raster ein: So verlor Diego Schwartzman, die Nummer fünf, am Dienstag gegen Sam Querrey aus den USA mit 1:6 und 4:6. Zugegeben: Querrey liegt der Rasen deutlich besser als dem Argentinier.

Cilic feiert einzigen Favoritensieg

Bereits am ersten Turniertag hatte es mit Cameron Norrie und Taylor Fritz die Nummern drei und vier erwischet. Lokalmatador Norrie unterlag mit 7:6 (2), 1:6 und 4:6. Fritz schied gegen den starken Briten Jack Draper, der ebenfalls mit einer Wildcard ins Feld gekommen war, mit 2:6 und 3:6 aus. Ach, ja: Auch Reilly Opelka, die Nummer acht, musste gleich zum Auftakt seinen Hut nehmen.

Und so bleiben nur noch zwei Gesetzte im Feld: Marin Cilic, der Liam Broady drei Sätze benötigte, und Stuttgart-Champion Matteo Berrettini. Der muss allerdings erst sein Auftaktmatch gegen Daniel Evans bestreiten.

