ATP Queen’s Club: Dimitrov startet souverän, Rune fliegt raus

Während Grigor Dimitrov seine starke Saison 2024 auch im Londoner Queens Club unter Beweis stellen konnte, ist Holger Rune bereits gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.06.2024, 16:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Grigor Dimitrov hat im Queen´s Club einen kurzen Arbeitstag gehabt

Adrian Mannnarino als Auftaktgegner auf Rasen, das ist grundsätzlich kein Honiglecken. Auch wenn die Saison 2024 bislang nicht nach Wunsch des Franzosen verläuft. Das aber war Grigor Dimitrov am Montag in London herzlich egal. Denn der Bulgare, beim traditionellen ATP-Tour-500-Turnier im Queens Club an Position drei gesetzt, verabschiedete Mannarino mit einem souveränen 6:1 und 6:2. Die Aufgabe in Runde zwei wird da schon anspruchsvoller: Es geht entweder gegen Karen Khachanov oder Sebastian Korda.

Vorbei ist das Turnier im Einzel dagegen schon für Holger Rune. Der Däne startete gegen Jordan Thompson stark - verlor aber schließlich doch mit 6:4, 6:7 (4) und 3:6. Thompson bekommt es im Achtelfinale entweder mit Landsmann Alexei Popyrin oder Lokalmatador Andy Murray zu tun.

Pech hatte Frances Tiafoe. Der US-Amerikaner knickte in seiner Partie gegen Ring Hijikata zu beginn des dritten Satzes umknickte und aufgeben musste.

Als Favorit im Queens Club geht Titelverteidiger Carlos Alcaraz ins Rennen. Der frisch gekürte French-Open-Champion muss gleich zu Beginn gegen Francisco Cerúndolo ran.

Hier das Einzel-Tableau im Queens Club