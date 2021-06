ATP Queen´s Club: Favorit Berrettini im Finale gegen Local Hero Norrie

Turnierfavorit Matteo Berrettini und Lokalmatador Cameron Norrie bestreiten das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers im Londoner Queen´s Club. Der Italiener bezwang Alex de Minaur ebenso in zwei Sätzen wie Norrie Denis Shapovalov.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2021, 18:05 Uhr

© GEPA Pictures Matteo Berrettini spielt am Sonntag um den Titel im Queen´s Club

Ein Sieg fehlt Cameron Norrie noch, um nach Andy Murray 2016 der nächste heimische Sieger beim ATP-Tour-500-Event im Londoner Queen´s Club zu werden. Für Norrie wäre es der erste Triumph beim traditionsreichen Vorbereitungsturnier auf Wimbledon, Murray ist mit seinen fünf Titeln Rekordhalter in London. Der Veteran war allerdings schon in Runde zwei an Matteo Berrettini gescheitert. Und genau gegen den muss nun auch Cameron Norrie im Endspiel am Sonntag ran. Denn Berrettini setzte sich in seinem Halbfinale gegen Alex de Minaur mit 6:4 und 6:4 ebenso souverän durch wie Norrie gegen den an Position zwei gesetztn Denis Shapovalov mit 7:5 und 6:3. Der Kanadier hatte zu Mittag sein am Freitag abgebrochenens Match gegen Frances Tiafoe noch zu Ende bringen müssen, tat dies souverän.

Für den in Südafrika geborenen Norrie tut sich damit die Chance auf seinen ersten Titel überhaupt auf der ATP-Tour auf, Berrettini hat in seiner Bilanz bisher vier stehen, den letzten gab es in Belgrad auf sSnd. Wie grandios der Italiener auf Rasen spielen kann, hat er zuletzt 2019 in Stuttgart unter Beweis gestellt. Damals ließ Berrettini auf seinem Weg zum Turniersieg lediglich zwei Breakbälle zu, gab sein Service kein einziges Mal ab.

