ATP Queen's Club: Jordan Thompson lässt Taylor Fritz keine Chance

Der US-Amerikaner Taylor Fritz musste sich im Viertelfinale des ATP-World-Tour-500-Turniers im Londoner Queen's Club dem Australier Jordan Thompson in zwei klaren Sätzen geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 21.06.2024, 15:01 Uhr

© Getty Images Jordan Thompson steht überraschend sicher im Semifinale im Londoner Queen's Club

Letzte Woche war für Jordan Thompson beim ATP-World-Tour-250-Turnier in ‘s-Hertogenbosch noch in der ersten Runde gegen den Kanadier Milos Raonic Schluss, nun steht der Australier bereits im Halbfinale des 500er-Rasen-Events im Londoner Queen’s Club. Der 30-Jährige aus Sydney fertigte am Freitagmittag den US-Amerikaner Taylor Fritz eindrucksvoll mit 6:4, 6:3 ab.

Nächster Gegner für den Mann von “down under” ist der Sieger aus der Partie zwischen dem britischen Wildcardspieler Billy Harris und dem Italiener Lorenzo Musetti. Nach der überzeugenden Leistung gegen die Nummer vier des Turniers ist für Thompson mit Sicherheit auch eine Finalteilnahme möglich, zumal der diesjährige Premieren-Turniersieger in Los Cabos in seiner Karriere schon zweimal im Endspiel der bereits erwähnten Veranstaltung in 's-Hertogenbosch gestanden war (2019, 2023).

Eine eventuelle Revanche könnte Freitagabend Sebastian Korda gegen den australischen Qualifikanten Rinky Hijikata gelingen. Auch der an fünf gereihte Tommy Paul ist heute noch im Einsatz. Er trifft auf den Hausherren Jack Draper.

Hier das Einzel-Tableau in London.