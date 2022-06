ATP Queen's Club: Matteo Berrettini gegen Filip Krajinovic um Titelverteidigung

Der an zwei gesetzte Italiener Matteo Berrettini steht beim ATP-World-Tour-500-Turnier im Londoner Queen's Club wie im Vorjahr im Endspiel.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.06.2022, 20:44 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini steht im Londoner Queen's Club erneut im Endspiel

Matteo Berrettini könnte am Sonntag die Titelverteidigung im Londoner Queen's Club klar machen. Der Italiener, beim Rasenklassiker an zwei gesetzt, bezwang im Halbfinale den Niederländer Botic van de Zandschlup nach exakt 90 Minuten Spielzeit mit 6:4, 6:3. Im Vorjahr konnte sich der aktuell Weltranglisten-Zehnte im Finale gegen den Lokalmatador Cameron Norrie in drei hart umkämpften Sätzen mit 6:4, 6:7 (5), 6:3 durchsetzen.

Bereits zuvor gewann der Serbe Filip Krajinovic gegen den siebtgesetzten Kroaten Marin Cilic mit zweimal 6:3 und darf sich damit über seine erste Finalteilnahme auf Rasen freuen. Insgesamt stand der 30-Jährige in seiner Karriere bereits in vier ATP-Tour-Endspielen, konnte jedoch keinen Titel davon tragen. Im Head-to-head der beiden Finalisten steht es 2:0 für den Mann aus Rom.

