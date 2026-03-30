ATP Race: Fils und Lehecka in den Top Ten - und vorne spitzt es sich zu

Während Jannik Sinner im Race to Turin fast zu Carlos Alcaraz aufgeschlossen hat, sind zwei Hauptprotagonisten aus Miami in der Jahreswertung unter die Top Ten geprescht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.03.2026, 12:11 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils legt ein ganz starkes Comeback-Jahr hin

Wenn nach dem ersten Quartal Schluss mit der ATP-Saison wäre, dann dürfte sich Arthur Fils über seine erste Teilnahme an den ATP Finals in Turin freuen. Denn der Franzose legt ein ganz erstaunliches Comeback nach langer Verletzungspause hin. Und ist mit seinem Einzug ins Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami im Race to Turin schon auf Position acht.

Zwei Plätze dahinter findet man Jiri Lehecka, der gestern ja erstmals in einem Endspiel bei einem 1000er aufgeschlagen hat. Letztlich aber chancenlos gegen Jannik Sinner blieb. Apropos: Den Südtiroler trennen nach dem Gewinn des Sunshine Doubles nur noch 50 Zähler von Carlos Alcaraz und dessen Spitzenposition.Nach Monte.Carlo könnte es also einen Führungswechsel geben.

Zverev auf einem soliden vierten Platz

Hinter Sinner und Alcaraz liegt Daniil Medvedev, für den es nach dem Finaleinzug in Indian Wells in Miami nicht so gut lief, auf Position drei, knapp gefolgt von Alexander Zverev.

Und dann wären aktuell noch Novak Djokovic, Ben Shelton und Alex de Minaur fix für die Finals qualifiziert. Zum Glück für alle anderen Aspiranten stehen aber noch zwei Quartale an.

