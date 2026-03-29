ATP Masters Miami live: Jannik Sinner vs. Jiri Lehecka im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Jiri Lehecka treffen im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami aufeinander. Das Match gibt es ab 20 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.03.2026, 08:36 Uhr

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© Getty Images Jiri Lehecka und Jannik Sinner im Herbst 2024 in Peking

Es wird die vierte Begegnung zwischen Jannik Sinner und Jiri Lehecka werden. Und bislang hat der Tscheche gegen Snner überhaupt kein Licht gesehen. Zuletzt bei den French Open 2025 gab es eine regelrechte Lehrstunde.

Sinner dagegen strebt sein erstes Sunshine Double an. Und möchte den Rückstand auf Carlos Alcaraz in den ATP-Charts verkürzen.

Sinner vs. Lehecka - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Jiri Lehecka gibt es ab 20 Uhr live im Tv bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Miami