ATP Race to Turin: Schafft es Hurkacz tatsächlich noch zu den Finals?

Hubert Hurkacz hat mit seinem Triumph beim ATP.Masters-1000-Turnier in Shanghai noch einmal Ansprüche auf einen Platz bei den Finals in Turin angemeldet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2023, 08:10 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz am Sonntag in Shanghai

Eintausend ATP-Punkte auf einen Schlag - das nimmt man gerne auch spät in der Saison. Denn dann befindet man sich ja, so wie Hubert Hurkacz jetzt, in der Rolle des Jägers. Das Ziel, das vor Beginn des Masters-Events in Shanghai vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel von Hurkacz war: Die Qualifikation für die ATP Finals in Turin.

Möglich ist dies nun wieder allemal: Denn Hurkacz hält nach seinem zweiten 1000er-Titel im race bei 2.775 Punkten. Und hat nur noch 335 Zähler Rückstand auf Holger Rune, der aktuell den achten und letzten Fixplatz für die inoffizielle Weltmeisterschaft innehat. Zu bedenken gilt es allerdings Folgendes: Zwischen Rune und Hurkacz gibt es noch zwei weitere Spieler mit Ambitionen - nämlich Taylor Fritz und Casper Ruud. Der Norweger stand in Turin im vergangenen Jahr im Endspiel, auch Fritz spielte in Norditalien im Herbst 2022 eine gute Rolle.

Zverev und Tsitsipas brauchen noch ein paar Punkte

Es wird also spannend zu beobachten sein, wie sich die verschiedenen Aspiranten in Wien/Basel und danach in Paris-Bercy schlagen. Wobei Rune (in Stockholm) und Fritz (in Tokio) auch in dieser Woche auf Punktejagd gehen.

Fix dabei sind Titelverteidiger Novak Djokovic, dazu Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev und Jannik Sinner. Auch Andrey Rublev sollte sich nach seinem Einzug ins Finale in Shanghai keine Sorgen mehr machen müssen. Bleiben noch Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev, die aktuel auf den Plätzen sechs und sieben liegen. Und die auch der guten Ordnung halber in Antwerpen und Tokio noch ein paar Zähler mitnehmen wollen.

