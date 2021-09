ATP: Rafael Nadal und die drängende Zeit - "Es wird kompliziert"

In einem Gespräch in seiner Akademie auf Mallorca ermöglichte Rafael Nadal Einblicke in seine aktuelle Situation.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2021, 21:01 Uhr

© Getty Images Es wird nicht einfach, aber Rafael Nadal will keinesfalls aufgeben und im Jahr 2022 auf die ATP-Tour zurückkehren.

Degenerative Knochenerkrankungen wie das Müller-Weiss-Syndrom sind für jeden eine harte Lebensprüfung - für einen Profisportler allerdings noch mehr. Nachdem Rafael Nadal in Barcelona erneut an seinem linken Fuß behandelt werden musste, weilt der Mallorquiner mittlerweile wieder in seiner Akademie auf der heimatlichen Baleareninsel. Der „Stier aus Manacor“ ist fest entschlossen, die Rekonvaleszenz des Eingriffes rasch abzuschließen, um dann in der nächsten Saison wieder auf die ATP-Tour zurückzukehren.

Derzeit ist der Iberer, wie berichtet, auf Krücken unterwegs: „Es ging mir schon einmal besser, aber es geht mir gut, mein Fuß schmerzt noch etwas.“ Die verpassten Saison-Highlights liegen dem 20-fachen Grand-Slam-Champion verständlicherweise schwer im Magen. „Wenn es nach dem Drehbuch gegangen wäre, hätte ich in Wimbledon, bei den Olympischen Spielen und bei den US Open spielen sollen. Aber die Drehbücher finden leider oft nicht so statt“, so der Spanier.

„Die Zeit wird knapp, aber ich bleibe positiv“

Der Blick des 35-Jähirgen ist allerdings schon wieder in die Zukunft gerichtet: „Man muss sich anpassen und die Dinge so nehmen, wie sie passieren. Ich hatte fantastische Erlebnisse, Dinge, die ich mir nie hätte vorstellen können und auch komplizierte Zeiten, meist in Form von Verletzungen. Aber wann immer es möglich war, habe ich einen Weg nach vorne gesucht.“

Realitätsverweigerung betreibt Nadal jedenfalls nicht. Dass die Dinge mit Fortdauer der Verletzungsprobleme nicht leichter werden, ist dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten durchaus bewusst: „Über die Jahre muss man realistisch sein, es wird kompliziert, weil die Zeit knapp wird, aber ich bleibe positiv.“ Wie der Fahrplan für die Saison 2022 für den aktuell Weltranglisten-6. im Detail aussehen könnte, wird wohl erst gegen Ende des Jahres absehbar sein.