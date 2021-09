Rafael Nadal nach Behandlung in Barcelona auf Krücken

Rafael Nadal hat sich offenbar einem Eingriff an seinem Fuß unterzogen, ein paar Wochen Pause werden folgen. Die Saison 2021 hatte er zuvor bereits für beendet erklärt gehabt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.09.2021, 12:24 Uhr

© Instagram / @rafaelnadal Rafael Nadal

Der Spanier, der seit den French Open an erneuten Problemen an seinem linken Fuß laboriert, hat sich nun wohl unters Messer legen müssen.

"Ich war mit meinem Team und dem medizinischen Team in Barcelona, um mich einer Behandlung am Fuß zu unterziehen", schrieb Nadal am Samstagvormittag auf Instagram. "Einige Tage Ruhe und ein paar Wochen Pause" werde ihm dies bescheren, so Nadal weiter.

Aktuell sei er wieder zu Hause und befinde ich auf dem Wege der Genesung. "Vielen Dank an alle für eure Unterstützung", schloss Nadal.

Nadal und der Fuß: Immer wieder Probleme

Nadal hat bereits seine gesamte Laufbahn mit Fußproblemen zu kämpfen, zu Beginn wurde ihm deshalb bereits ein frühes Karriereende vorausgesagt. Mit speziellen Einlagen hatte er das Problem dann aber in den Griff bekommen, zulasten wiederum von wiederkehrenden Problemen am Knie.

In der aktuellen Saison hatte sich Nadal offenbar bei den French Open wieder Probleme am Fuß zugezogen. Nach seinem Halbfinal-Aus gegen Novak Djokovic sagte er Wimbledon und die Olympischen Spiele ab, beim kurzen Comeback in Washington offenbarte er weiterhin Schmerzen. Einen Auftritt in Toronto und bei den US Open sagte er daraufhin ebenfalls ab.

Nadal hatte Ende August bereits erklärt, die Saison 2021 vorzeitig zu beenden, um seinen Fuß zu kurieren. Ob damals schon ein Eingriff angedacht war, ist unklar - möglich, dass es Nadal zunächst mit klassischer Behandlung versucht hatte, die nun nicht angeschlagen hat.

Schon oft hatte der 20-fache Major-Champ verletzungsbedingt die Spätphase der Spielzeiten ausgelassen, um sich dann auf die kommende Saison vorzubereiten.