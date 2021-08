Immer noch der Fuß: Rafael Nadal zieht in Toronto zurück

Rückschlag für Rafael Nadal: Sein linker Fuß bereitet immer noch Probleme, beim ATP-Masters-Turnier in Toronto gab der Spanier am Dienstag bekannt, dass er nicht spielen werde.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.08.2021, 08:03 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Nadal beklagt nach wie vor an Schmerzen im Fuß - eine Problematik, die ihm im Laufe seiner Karriere immer wieder zu schaffen macht. Nach dem Halbfinal-Aus bei den French Open gegen Novak Djokovic hatte Nadal bereits Wimbledon und die Olympischen Spiele abgesagt, in Washington in der vergangenen Woche allerdings gespielt. Auch hier hatte er jedoch über bestehende Probleme am Fuß geklagt.

"Das Wichtigste für mich ist es, dass mir Tennis Spaß macht. Mit diesen Schmerzen macht es keinen Spaß. Und ich glaube nicht, dass ich damit für die Sachen kämpfen kann, für die ich kämpfen muss."

Er habe es in Washington versucht, ebenso hier in Toronto. "Die Leute, die Tennis verfolgen, es im Fernsehen schauen, haben gesehen, dass ich gelitten habe, vor allem im ersten Match", blickte Nadal zurück auf seinen umkämpften Sieg gegen Jack Sock in Washington. Danach hatte er gegen Lloyd Harris verloren.

Nadal will in zwei Jahren wieder in Toronto antreten

Er habe immer Hoffnung auf Besserung, "darum bin ich hergekommen", so Nadal. Aber diese sei nicht eingetreten, sein Fuß erlaube es ihm nicht, sich so zu bewegen, wie er es müsse.

Er hoffe, so Nadal in einer zusätzlichen Videobotschaft, dass er in zwei Jahren wieder in Toronto aufschlagen werde.

Die Hartplatzserie vor den US Open verliert damit einen weiteren prominenten Starter. Vor Nadal hatte bereits Novak Djokovic (Erholung nach Olympia), Dominic Thiem (Handverletzung), Alexander Zverev (Erholung nach Olympia) und Roger Federer (Knieprobleme) ihren Start abgesagt. Djokovic, Thiem und Federer sind sicher auch in Cincinnati nicht dabei, bei Nadal scheint ein Start nach der Absage für Toronto ebenso fraglich.