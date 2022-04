ATP: Rafael Nadal zurück im Training

Rafael Nadal hat nach seinem Ermüdungsbruch im Rippenbereich am gestrigen Montag erstmals wieder auf dem Tennisplatz trainiert. Sein Comeback könnte der 21-malige Major-Champion in Madrid geben.

Wenn Rafael Nadal bei Instagram schreibt, dass er sein erstes „leichtes“ Training auf einem Court hinter sich gebracht hat, dann heißt das für die Konkurrenz wohl nichts Gutes. Vier Wochen hat der spanische Großmeister nach seiner in Indian Wells erlittenen Rippenverletzung pausieren müssen, jetzt arbeitet Nadal wohl bald mit Hochdruck an seinem Comeback. Denn die Zeit wird knapp.

Monte-Carlo musste der dortige Rekordsieger ebenso auslassen wie in dieser Woche Barcelona. Natürlich hat auch in der katalanischen Hauptstadt niemand mehr Titel gewonnen als Rafael Nadal, nämlich zwölf. Im vergangenen Jahr hatte der Linkshänder in einem dramatischen Finale gegen Stefanos Tsitsipas knapp in drei Sätzen gewonnen.

Zwei Wochen hat Nadal nun Zeit, dann beginnt in der Caja Magica in Madrid das zweite ATP-Masters-1000-Turnier auf Asche. Kommt dieses Event zu früh? Oder startet Nadal ohnehin lieber in Rom, wo er unter anderen, ihm besser passenden Bedingungen als in der Höhenlage von Madrid spielen kann? Fragen, die nur der Chef persönlich beantworten kann.