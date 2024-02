ATP Ranking: Sinner und De Minaur mit neuen Bestplatzierungen

Die aktualisierte Tennisweltrangliste hält in dieser Woche neue Topplatzierungen für Jannik Sinner und Alex de Minaur bereit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2024, 13:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner und Alex de Minaur können in dieser Woche jeweils neue Bestplatzierungen feiern.

Zu den besten drei Tennisspielern auf der Welt hat Jannik Sinner bisher noch nicht gehört. Das ändert sich mit dem heutigen Montag und der Aktualisierung der Tennisweltrangliste. Im neuen Ranking der ATP steht der Südtiroler nach seinem Titel in Rotterdam erstmal auf dem dritten Platz hinter Primus Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Auf den vierten Rang fällt Daniil Medvedev zurück.

Ebenfalls ein neues Karrierehoch darf in dieser Woche Alex de Minaur feiern. Der im Endspiel von Rotterdam unterlegene Australier feiert auf dem neunten Platz seine Premiere und sorgt damit für den Fall von Stefanos Tsitsipas aus den Top10.

Alexander Zverev mit keiner Veränderung

Alexander Zverev, der in dieser Woche beim 250er-Event in Los Cabos an den Start geht, bleibt unverändert auf dem sechsten Platz hinter Andrey Rublev. Holger Rune, Hubert Hurkacz und der zehntplatzierte Taylor Fritz komplettieren den elitären Kreis der besten zehn Tennisspieler der Welt.

Hier gibt es das komplette Ranking