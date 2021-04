ATP Rankings: Andrey Rublev mit neuem Karrierehoch

Andrey Rublev hat durch seinen Finaleinzug in Monte Carlo ein neues Karrierehoch erreicht. Der Russe liegt nun auf Position sieben der ATP-Weltrangliste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.04.2021, 09:20 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Andrey Rublev pirscht sich nach oben

Roger Federer in der ATP-Weltrangliste zu überholen? Da müssen schon mehrere Monsterleistungen her. Und das, obwohl der Maestro in den vergangenen 15 Monaten exakt zwei Wettbewerbs-Matches absolviert hat. Dennoch wird Federer in der aktuellen ATP-Weltrangliste immer noch an Position acht geführt. Endlich überholt von Andrey Rublev, der während Federers Absenz in Hamburg, St. Petersburg, Wien und Rotterdam vier Turniere gewonnen und in Monte Carlo nun das Endspiel erreicht hat. Das macht nach der Arithmetik der ATP Platz sieben in der Tenniswelt. Rublev hatte seine neue Bestmarke schon mit dem Erreichen der Vorschlussrunde klar gemacht.

#VIDEO'

Die Charts werden nach wie vor angeführt von Novak Djokovic vor Daniil Medvedev und Rafael Nadal. Dominic Thiem ist Vierter, Alexander Zverev folgt auf Position sechs. Stefanos Tsitsipas blieb trotz des Sieges gegen Rublev auf Platz fünf. Djokovic schlägt in dieser Woche in Belgrad auf, Nadal und Tsitsipas in Barcelona, Medvedev muss wegen eines positiven Corona-Tests aussetzen, Thiem und Zverev tun dies aus freien Stücken.

Im Race to Turin, der Jahreswertung, hat Tsitsipas die Führung vor Rublev und Djokovic übernommen.

Fognini Verlierer der Woche

Erstmals in die Top 20 ist Jannik Sinner vorgestoßen, der Südtiroler liegt trotz der Niederlage gegen Djokovic in der zweiten Runde von Monte Carlo auf Platz 19. Casper Ruud, Halbfinalist im Fürstentum, hat mit Rang 24 sein bestes Karriere-Ranking eingestellt.

Verlierer der Woche war Fabio Fognini, der durch die verpasste Titelverteidigung in Monte Carlo neun Plätze verlor und von 18 auf 27 abrutschte.

Hier die aktuelle ATP-Weltrangliste