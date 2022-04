ATP Rankings: Carlos Alcaraz erstmals in den Top Ten - und auf den Spuren von Rafael Nadal

Carlos Alcaraz ist mit seinem Erfolg beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona erstmals unter die besten zehn Spieler in den ATP-Rankings eingezogen. Am selben Datum wie Rafael Nadal vor 17 Jahren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.04.2022, 09:15 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz stößt mal wieder auf einen Turniersieg an

Am heutigen 25. April 2022 wird Carlos Alcaraz erstmals unter den Top Ten in den ATP-Rankings geführt. Eine Belohnung für bereits drei große Titel in der laufenden Saison: Alcaraz hat die 500er-Turniere in Rio de Janeiro und gestern in Barcelona gewonnen, dazu noch das ATP-Masters-1000-Event in Miami. Der bald 19-jährige Spanier zieht damit exakt 17 Jahre nach seinem Landsmann Rafael Nadal in die Bel Etage des Tennissports ein. Und hat mit den 500 Zählern von Barcelona auch seine dritte Position in der Jahreswertung, dem Race to Turin, gefestigt.

Unter den Spielern, die derzeit noch vor Carlos Alcaraz liegen, hat es keine Verschiebungen gegeben. Novak Djokovic führt die Weltrangliste vor Daniil Medvedev und Alexander Zverev an. Lediglich Andrey Rublev ist mit seinem Triumph in Belgrad näher an den vor ihm auf Rang sieben liegenden Casper Ruud herangerückt.

Thiem in dieser Woche in Estoril

Harten Zeiten blickt Dominic Thiem entgegen: Der Österreicher rutschte in den Charts um 39 Positionen auf Platz 93 ab, muss in der laufenden Woche in Estoril dringend punkten. Wie auch danach in Madrid und Rom. Bei den beiden Traditions-Events muss Dominic Thiem bereits sein Protected Ranking in Anspruch nehmen. Sebastian Ofner hat sich mit seinem Sieg beim Challenger in Prag wieder unter die besten 200 Profis gespielt - der Steirer wird aktuell auf Rang 188 geführt.

Aus deutscher Sicht dürfen sich Oscar Otte mit Platz 62 und Daniel Altmaier auf 65 über neue Karriere-Bestmarken freuen. Beide sind in dieser Woche in München engagiert. Altmaier hat dabei die schwierige Aufgabe, gegen den dreimaligen Champion beim MTTC Iphitos, Philipp Kohlschreiber, zu eröffnen.

Hier die aktuelle ATP-Weltrangliste

Hier der aktuelle Stand im Race to Turin