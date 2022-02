Tennis-Weltranglisten: Carlos Alcaraz knackt erstmals Top 20 - und schiebt sich vor Rafael Nadal

Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 20) hat sich mit seinem Sieg beim ATP-500er-Turnier in Rio de Janeiro unter die besten 20 Tennisspieler der Welt geschoben - mit nur 18 Jahren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.02.2022, 11:33 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz klettert die Tennis-Weltrangliste weiterhin in hohem Tempo nach oben. Dank seines Sieg in Rio den Janeiro machte Alcaraz neun Plätze gut und schon sich damit auf Platz 20.

So hoch stand der Spanier noch nie, und nur wenige in seinem Alter vor ihm überhaupt: Mit 18 Jahren und 9 Monaten ist Alcaraz der jüngste Spieler seit Rafael Nadal in 2005, der die Top 20 geknackt hat. Nur Pete Sampras (18 Jahre, 6 Monate) und Andrej Medvedev (18 Jahre und 5 Monate) waren seit den ATP-Rekord-Aufzeichnungen ab 1990 jünger. (Spieler wie Boris Becker, Aaron Krickstein oder Michael Chang waren zu früheren Zeiten noch jünger.)

Novak Djokovic bleibt die Nummer 1

An der Spitze hat sich indes nichts geändert, was das Ranking angeht: Novak Djokovic führt hier vor Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Rafael Nadal.

Allerdings sind die Ausralian-Open-Punkte aus 2021 nun aus der Wertung gefallen (in 2021 hatten die Australian Open erst im Februar stattgefunden), Djokovics Vorsprung auf Medvedev ist damit auf weniger als 500 Zähler geschrumpft. Medvedev könnte Djokovic in dieser Woche in Dubai damit als Weltranglisten-Erster ablösen.

Dominic Thiem nur noch auf Platz 52

Dominic Thiem verliert verletzungsbedingt weiter an Boden, ist diese Woche nur noch die Nummer 52 der Welt.

Die besten deutschen Akteure nach Zverev sind Dominik Koepfer (54.) und Jan-Lennard Struff (56.).

Oscar Otte nimmt mit Platz 82 ein neues Career-High ein.

Julia Grabher mit neuem Career-High

Bei den Frauen führt Ashleigh Barty entspannt vor Aryna Sabalenka und Barbora Krejcikova, Paula Badosa hat sich auf Platz 4 verbessert - ein neuer Rekord für die aufstrebende Spanierin.

Für Dubai-Siegerin Jelena Ostapenko geht es ebenfalls wieder weiter in Richtung Spitze, die ist aktuell die Nummer 13.

Angelique Kerber bliebt beste deutsche Spielerin auf Rang 18, Andrea Petkovic die Nummer 59.

In Österreich ist Julia Grabher das Maß der Dinge, die hat nun ihre Punkte vom Turniersieg in der vorletzten Woche auf dem Konto und sich damit auf Platz 151 verbessert. So hoch stand sie noch nie!

