ATP-Rankings: Dominic Thiem wieder ganz klar in den Top 100

Sowohl Kitzbühel-Finalist Dominic Thiem als auch der Turniersieger Sebastian Baez haben im ATP-Ranking ordentliche Sprünge nach vorne gemacht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.08.2023, 11:41 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem steht wieder ganz klar in den Top 100 des ATP-Rankings

Mit den Generali Open in Kitzbühel ist auch endgültig der europäische Snadplatz-Sommer zu Ende gegangen. Für die beiden Finalisten des österreichischen Tennis-Highlights ging es dank der erspielten Punkte in den ATP-Rankings deutlich spürbar nach oben. Denn während Sebastian Baez 30 Plätze nach oben klettern kann, und mit aktuell Rang 42 wieder näher an seine bisherige Karriere-Bestleistung von Position 30 herankommt, steht Dominic Thiem dank den erkämpften 150 Ranglisten-Punkten wieder sicher in den Top 100 des ATP-Computers.

Genauer gesagt nimmt der Lichtenwörther ab heute Rang 84 in der Herren-Weltrangliste ein, was einer Verbesserung von 32 Positionen entspricht. Das bedeutet für den Niederösterreicher immerhin auch die beste Platzierung im ATP-Ranking seit Mitte April 2022, und dass er wieder die Nummer zwei im österreichischen Tennis ist - 24 Positionen hinter Sebastian Ofner, der trotz seiner zermürbenden Achtelfinal-Niederlage im Tiroler Nobelort einen Platz im Ranking aufgestiegen ist (60).

Dominik Köpfer wieder ganz klar auf dem Weg nach oben

Die Washington-Finalisten Daniel Evans und Tallon Griekspoor erreichen beide neue Karrierebestleistungen. So kann der 33-jährige Brite neuerdings Platz 21 bekleiden (ein Plus von neun Rängen) und der Niederländer Position 26 (plus elf). In den Top 10 überholt Los-Cabos-Sieger Stefanos Tsitsipas den Norweger Casper Ruud und ist nun Weltranglisten-Vierter.

Aus deutscher Sicht gibt es nur eine nennenswerte Verbesserung in den Top 100 zu vermelden: Dominik Köpfer verbessert sich kontinuierlich weiter und liegt, dank der Halbfinal-Teilnahme in Los Cabos, bereits auf Platz 76 in der ATP-Rangliste. Ende Mai 2023 stand der Schwärzwälder noch außerhalb der Top 100, im März dieses Jahres sogar nur auf Position 262.

