ATP-Rankings: Draper nähert sich Top Ten, Berrettini wieder auf Kurs Setzliste

Keine Veränderungen auf den vorderen Rängen der ATP-Rankings. Aber die 500er der abgeschlossenen Woche haben doch einige Spieler nach vorne gebracht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.02.2025, 20:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jack Draper kann die Top Ten schon ganz deutlich sehen

Nach seinem Erfolg bei den Generali Open in Kitzbühel im vergangenen Sommer hatte Matteo Berrettini als Nahziel ausgerufen, dass er vor den Australian Open 2025 wieder so gut in der Weltrangliste dastehen wolle, dass er als gesetzter Spieler ins Turnier geht. Das hat nicht ganz geklappt. Nach seinen starken Auftritten beim ATP-Tour-500-Event in Doha hat sich Berrettini in den Charts aber wieder auf Platz 30 vorgekämpft. Das würde reichen, um in Roland-Garros gesetzt zu sein. Allerdings sind bis dahin noch sehr viele Punkte auszuspielen.

Keine derartigen „Sorgen“ hat Jack Draper. Der Brite erreichte mit dem Finaleinzug in Doha ein neues Karriere-Hoch, wird aktuell an Position zwölf geführt. Champion Andrey Rublev machte einen Platz gut - und liegt nun vor Tommy Paul auf Rang neun.

Zverev kann in den kommenden Wochen Lücke zu Sinner schließen

Angeführt wird das Tableau von Jannik Sinner vor Alexander Zverev und Carlos Alcaraz. Dinners Vorsprung auf Zverev beträgt immer noch mehr als 3.000 Punkte. Aber die deutsche Nummer eins hat ja nun zwei 500er (in Acapulco und München) und vier 1000er (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo und Madrid) Zeit, die Lücke zu Sinner, der erst in Rom wieder antreten darf, zu schließen.

Im Race to Turin, der Jahreswertung 2025 also, hat sich Andrey Rublev unter die besten acht gespielt. Alexandre Müller, gestern geschlagener Finalist in Rio de Janeiro, liegt in dieser Kategorie auf Platz elf. Und damit vor Spielern wie Taylor Fritz, Daniil Medvedev oder Holger Rune.

Hier die aktuelle ATP-Weltrangliste

Hier der Stand im Race to Turin