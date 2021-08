ATP-Rankings: Langsame Rückkehr zur Normalität ab Cincinnati

Mit dem ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati kehrt wieder Normalität in die ATP-Weltrangliste ein. Mit ein paar Ausnahmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2021, 07:32 Uhr

© Getty Images Punkte für drei Jahre: Dominic Thiem und Roger Federer in Indian Wells 2021

Die „Best of“-Logik, nach der die ATP während der Zeit nach der Pandemie-Pause mit ihrer Weltrangliste verfahren ist, kommt schön langsam an ihr Ende. Auch wenn sich immer noch einige Besonderheiten in der Zählweise der Punkte manifestieren. Grundsätzlich soll ab dem ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati wieder gelten: Alle Zähler, die bei einem Turnier vor Jahresfrist gewonnen wurden, werden durch jene ersetzt, die der Spieler in der aktuellen Ausgabe geholt hat.

So weit, so gut. Ausnahmen gibt es dennoch, wie etwa das Beispiel Dominic Thiem zeigt: Der führt immer noch 500 Punkte von seinem Sieg in Indian Wells 2019 mit. Diese werden aber erst im März 2022 aus der Wertung fallen. Obwohl Indian Wells in diesem Herbst wieder zur Austragung kommt. 180 Punkte werden Thiem auch nach wie vor für den Viertelfinal-Einzug in Roland Garros gutgeschrieben. Damit ist allerdings das Viertelfinale im vergangenen Oktober gemeint. Zwischenzeitlich wurden die French Open ja wieder regulär gespielt - Thiem schied dabei in Runde eins gegen Pablo Andujar aus. Was aber keine Auswirkungen auf sein Ranking hat. Dazu kommen noch 1.200 Punkte von der Finalteilnahme 2020 bei den Australian Open, die der rekonvaleszente Österreicher bei der Ausgabe in diesem Jahr nicht erreichen konnte.

Auch Roger Federer profitiert

Ähnliches gilt auch für Roger Federer, der in diesem Jahr in Wimbledon im Viertelfinale ausgeschieden ist. Wofür eigentlich 360 Punkte in der ATP-Weltrangliste mitführen sollte. Tatsächlich sind es aber 600 - also die Hälfte für seine Finalteilnahme 2019. Dazu kommen 500 für den Sieg in Miami und 300 für das Endspiel in Indian Wells. Ebenfalls aus dem Jahr 2019, wohlgemerkt.

Cincinnati mag den Anfang machen - bis die Tennis-Weltrangliste aber wieder die tatsächlichen Kräfteverhältnisse der jeweils letzten 52 Wochen widerspiegelt, wird es bis in den August 2022 dauern. Denn für das am Montag beginnende 1000er in Kanada gilt noch einmal die „Best of“-Regel: Wer 2019 besser abgeschnitten hat als in der kommenden Woche, darf die damals errungenen Punkte weiter mitführen.