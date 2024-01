ATP Rankings: Novak Djokovic 100 Wochen "vor" Roger Federer

Novak Djokovic hat trotz seines Ausscheidens im Halbfinale der Australian Open 2024 die Spitzenposition in den ATP-Charts verteidigt. Er hält sie nun 100 Wochen länger als Roger Federer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2024, 19:59 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Roger Federer beim Laver Cup 2022

Roger Federer hat 2019 noch einmal die Spitze der ATP-Weltrangliste eingenommen, insgesamt stand die Schweizer Legende dort 310 Wochen lang. Eine schier unglaubliche Leistung - die natürlich auch dadurch nichts an Wert verliert, indem Novak Djokovic aktuell seine 410. Woche als Branchenprimus beginnt. Was dann noch einmal unglaublicher ist. Dass Djokovic seine Spitzenposition halten würde, war schon nach der Niederlage von Carlos Alcaraz gegen Alexander Zverev im Viertelfinale der Australian Open klar. Daniil Medvedev hätte bei einem Final-Sieg gegen Jannik Sinner bis auf 400 Punkte an Djokovic heranrücken und Acaraz überholen können - so aber bleibt der Russe auf Platz drei, knapp gefolgt vom frisch gekürten Melbourne-Champion Sinner.

Alexander Zverev ist nur 20 Punkte hinter Andrey Rublev Sechster, gefolgt von Holger Rune und Hubert Hurkacz. Taylor Fritz hat sich auf Position neun verbessert, dahinter schließt Stefanos Tsitsipas die Bel Etage der ATP-Weltrangliste ab.

Cazaux schießt in die Top 100

Den größten Sprung nach vorne hat der 21-jährige Franzose Arthur Cazaux gemacht, der in Runde zwei gegen Holger Rune gewinnen konnte. Cazaux machte 39 Ränge gut, liegt aktuell auf Platz 83. Nuno Borges, ein weiterer Überraschungsmann, der mit Grigor Dimitrov den Brisbane-Champion aus dem Wettbewerb geworfen hat, scheint als Nummer 47 erstmals unter den Top 50 auf.

Bester Österreicher ist nach wie vor Sebastian Ofner, der um drei Plätze auf Position 40 zurück gertutscht ist. Dominic Thiem ist aktuell die Nummer 90.

Hier die aktuelle ATP-Weltrangliste