ATP Rio: Cerundolo im Viertelfinale, Etcheverry scheitert

Francisco Cerundolo aus Argentinien schaffte mit einem Comeback-Sieg gegen den Italiener Luciano Darderi den Einzug ins Viertelfinale des ATP-500er-Turniers in Rio. Dagegen musste sein Landsmann Tomas Martin Etcheverry gegen Alexandre Muller die Segel streichen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.02.2025, 05:42 Uhr

© Getty Images Francisco Cerundolo ist einer von vier argentinischen Viertelfinalisten in Rio.

Im Achtelfinale des ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro sah sich der an Nr. 4 gesetzte Francisco Cerundolo, der in Buenos Aires Alexander Zverev besiegen konnte, dem Italiener Luciano Darderi gegenüber. Dabei lieferte sich der Argentinier mit seinem 23-jährigen Gegner im ersten Durchgang einen Kampf auf Biegen und Brechen. Erst erwischte der 26-jährige Cerundolo einen Traumstart, indem er seinem Gegenüber gleich das erste Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt abnehmen konnte. Im weiteren Verlauf nutzte Darderi ebenfalls seine erste Break-Möglichkeit, um sich im Satz zum 4:4 zurückzumelden, und konnte den resultierenden Tiebreak eindeutig für sich entscheiden.

Im zweiten Akt erspielte sich Cerundolo eine schnelle 3:0-Führung und ließ sich diese bis zum Satzausgleich nicht mehr nehmen. Auch im dritten Satz bekamen die Zuschauer lange Zeit intensives Sandplatz-Tennis geboten. Nach ausgeglichenem Beginn übernahm der argentinische Davis-Cup-Spieler immer mehr das Kommando und beendete das Match mit vier Spielgewinnen in Folge. Mit einem Ass fixierte er den 6:7 (1), 6:3, 6:2-Erfolg nach 2:11 Stunden. Im Viertelfinale bekommt es der Weltranglisten-26. mit dem Franzosen Alexandre Muller zu tun.

Muller besiegt Etcheverry

Der 28-jährige Muller ging als Außenseiter in seine Achtelfinal-Partie gegen den an Nr. 8 gesetzten Tomas Martin Etcheverry. Doch der Spieler aus Poissy erwies sich von Beginn an als zäher Gegner und drehte im ersten Durchgang einen 3:5-Rückstand mit vier en suite gewonnenen Spielen. Auch im zweiten Satz lag der Weltranglisten-60. mit einem Break im Hintertreffen, kämpfte sich aber zurück in den Tiebreak, in dem er seinen zweiten Matchball zum 7:5, 7:6 (5)-Erfolg nach etwas mehr als zwei Stunden in Form eines traumhaften Stoppballs verwandeln konnte.

Faria und Carabelli fixieren Duell der Lucky Loser

Jaime Faria aus Portugal und der Argentinier Camilo Ugo Carabelli setzten ihren Überraschungslauf in Rio weiter fort. Während der 21-jährige Faria das iberische Duell gegen den Spanier Jaume Munar mit 6:4, 2:6, 6:3 für sich entscheiden konnte, fixierte der 25-jährige Carabelli mit einen glatten 6:4, 6:4-Erfolg gegen den Bosnier Damir Dzumhur das Viertelfinal-Duell der beiden Lucky Loser.

