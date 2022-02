ATP Rio de Janeiro: Carlos Alcaraz holt ersten 500er-Titel

Carlos Alcaraz hat das ATP-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro gewonnen. Der Spanier besiegte im Endspiel Diego Schwartzman mit 6:4 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.02.2022, 23:29 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat in Rio de Janeiro nichts anbrennen lassen

Anfang des zweiten Satzes sah es dann wieder nach jenem Regen aus, der die gesamte Turnierwoche in Rio de Janeiro 2022 geprägt hatte. Und Diego Schwartzman wäre eine Unterbrechung sehr entgegen gekommen. Stuhlschiedsrichterin Aurelie Tourte sah aber keinen Grund für eine Unterbrechung des Endspiels. Genauso wenig ließ sich Carlos Alcaraz aus der Ruhe bringen: Der Spanier gewann mit 6:4 und 6:2 und holte damit sein erstes Championat bei einem ATP-Tour-500-Event.

Alcaraz hatte am Samstag zwei italienische Aufgaben zu lösen, aufgrund der wechselnden Wetterverhältnisse wurden Viertel- und Halbfinale an einem Tag ausgetragen. Und der Teenager meisterte sowohl die Hürde Matteo Berrettini wie auch den Altmeister Fabio Fognini. Letzterer steht an der Seite von Simona Bolelli übrigens im Finale der Doppel-Konkurrenz in Rio.

Mit diesem Erfolg wird Alcaraz erstmals unter die Top 20 der ATP-Weltrangliste einziehen. Seinen bislang einzigen Titel hatte der Schützling von Juan Carlos Ferrero im vergangenen Sommer in Umag geholt.

