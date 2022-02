ATP Rio de Janeiro: Regenschicht! Carlos Alcaraz vor Hattrick-Freitag

Tag vier des ATP-500-Events von Rio de Janeiro fiel weitgehend den starken Regenfällen in der Millionenmetropole zum Opfer. Für Mitfavorit Carlos Alcaraz bedeutet dies, dass er gleich drei Matches am Freitag bestreiten könnte.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.02.2022, 07:57 Uhr

Darf Carlos Alcaraz am Freitag gleich drei Mal ran?

Beim Stand von 5:4, 30:15 für Carlos Alcaraz am Donnerstag war dann endgültig Schluss in Rio de Janeiro. Bis kurz vor Mitternacht hatten die Verantwortlichen zugewartet und auf eine Besserung der Witterung gehofft: ohne Erfolg. Während sich Francisco Cerundolo und Roberto Carballes Baena sowie Miomir Kecmanovic und Lorenzo Sonego ihre Achtelfinalmatches beim ATP-500-Event noch erfolgreich über die Bühne brachten, müssen die großen Turnierfavoriten Matteo Berrettini und Carlos Alcaraz warten.

Und zwar bis Donnerstag, wenn der Tag in der Küstenstadt besonders früh eröffnet wird. Den Start um 14:30 Uhr Ortszeit (18:30 Uhr MEZ) machen Matteo Berrettini - die Nummer eins des Turniers - und Lokalmatador Thiago Monteiro. Im Anschluss nehmen Carlos Alcaraz und Federico Delbonis ihr Match-up wieder auf.

Mehrarbeit für Carlos Alcaraz

Für den Youngster aus Spanien der Beginn in einen regelrechten Marathontag: Nach dem Aufeinandertreffen mit dem Argentinier geht es für Alcaraz planmäßig im Paarlauf an der Seite von Pablo Carreno Busta weiter, die beiden Spanier treffen auf die Doppelspezialisten Granollers/Zeballos. Und dann? Dann stünde da noch ein möglicher Viertelfinalkracher mit der Nummer eins des Turniers, Matteo Berrettini, auf dem Programm.

Kleines Trostpflaster: Auch der Italiener wird am Freitag zumindest zwei Einzel bestreiten müssen, will dieser die Titelambitionen in Rio de Janeiro aufrecht erhalten. Zudem hat der Römer sein Duell mit Thiago Monteiro - anders als Alcaraz - noch nicht begonnen. Schon jetzt steht also fest, Tag fünf der Rio Open 2022, er wird ein durchaus ereignisreicher. Für Spieler und Fans.

