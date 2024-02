ATP Rio de Janeiro: Schwarzer Viertelfinaltag für Brasilien

Drei Lokalmatadoren waren am Viertelfinaltag in Rio de Janeiro am Start. Und alle drei mussten sich aus dem ATP-Tour-500-Turnier verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2024, 07:58 Uhr

© Getty Images Sebastian Baez hat in Rio de Janeiro auch einen Lokalmatador geschlagen

Das haben sich die Tennisfans in Rio de Janeiro aber anders vorgestellt: Denn mit Routinier Thiago Monteiro und den beiden Youngstern Thiago Seyboth Wild und Joao Fonseca mussten sich alle drei heimischen Hoffnungsträger am Viertelfinal-Freitag verabschieden. Monteiro musste sich dabei Sebastian Baez mit 4:6, 6:1 und 2:6 geschlagen geben. Der Kitzbühel-Champion aus dem vergangenen Jahr trifft in der Vorschlussrunde nun auf seinen argentinischen Landsmann Francisco Cerundolo, der sich gegen Dusan Lajovic ebenfalls in drei Sätzen behaupten konnte.

Auch die Reise von Joao Fonseca ist vorerst zu ihrem Ende gekommen. Der 17-Jährige hatte mit seinen ersten beiden Matchsiegen auf der ATP-Tour für Furore gesorgt, verlor sein Viertelfinale gegen den Argentinier Mariano Navone aber mit 6:2, 3:6 und 3:6. Bemerkenswert: Navone war erst über die Qualifikation in das Hauptfeld gelangt.

Erler und Miedler im Halbfinale

Thiago Seyboth Wild schließlich scheiterte am Titelverteidiger Cameron Norrie. Der britische Linkshänder zieht in Rio fast unbeirrt seine Kreise, schlug Seyboth Wild mit 6:1, 3:6 und 6:2 und spiel heute im Halbfinale gegen Navone.

Erfreuliche Nachrichten gibt es für die österreichischen Tennisfans. Denn Lucas Miedler und Alexander Erler stehen nach einem Thriller-Sieg gegen Andres Molteni und Maximo Gonzalez schon unter den letzten vier Paaren. Nun geht es gegen die Franzosen Doumbia/Reboul um den Einzug ins Finale.

