ATP Rio de Janeiro: Teenage-Sensation Joao Fonseca schon im Viertelfinale

Joao Fonseca, erst 17 Jahre alt, steht sensationell im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers von Rio de Janeiro.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2024, 13:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Joao Fonseca sorgt in Rio de Janeiro für Furore

Wer im vergangenen Jahr bei den ATP Finals in Turin als Fan zu Gast war, der hat möglicherweise schon einen ersten Eindruck von Joao Fonseca gewinnen können. Der brasilianische Youngster hat dort für die Großen der Zunft den Hitting-Partner gegeben, wertvolle Eindrücke und Trainingserfahrungen gesammelt. Und das wenige Wochen nachdem er bei den US Open den Titel bei den Junioren geholt hatte.

Nun sorgt Fonseca beim ATP-Tour-500-Event in Rio de Janeiro für Furore. Nachdem er mit dem glatten Auftakterfolg gegen Arthur Fils der erste Spieler des Jahrgangs 2006 wurde, der auf der ATP-Tour ein Match gewann, steht Fonseca nach dem 6:4 und 6:4 gegen Cristian Garin bereits im Viertelfinale. Fonseca ist damit der jüngste Brasilianer, der in der Open Era das Viertelfinale eines ATP-Turniers erreicht hat. Wenige Stunden nachdem Jakub Mensik, Jahrgang 2005, in Doha den an Position eins gesetzten Andrey Rublev schlagen konnte. Es tut sich also etwas in der nächsten Generation.

In der Runde der letzten acht wird sich Joao Fonseca nun mit Mariano Navone messen müssen. Der 22-jährige Argentinier hatte beim 6:1 und 6:2 gegen Yannick Hanfmann keine Probleme.

Auch ein zweiter Lokalmatador hat das Viertelfinale erreicht: Thiago Seyboth Wild, der gegen Jaume Munar in drei Sätzen gewann. Seyboth Wild trifft heute auf Cameron Norrie, der als Titelverteidiger ins Rennen gegangen ist. Und der gegen Tomas barrios Vera ganz sicher mit 6:1 und 6.2 gewann.

Hier das Einzel-Tableau in Rio