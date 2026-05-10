ATP Rom live: Alexander Zverev vs. Alexander Blockx im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Alexander Blockx. Das Match gibt es ab 13 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW in Deutschland und Sky X in Österreich und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.05.2026, 22:56 Uhr

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tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Alexander Zverev und Alexander Blockx vor wenigen Tagen in Madrid

So schnell sieht man sich wieder! Erst vor wenigen Tagen haben sich Alexander Zverev und Alexander Blockx im Halbfinale von Madrid erstmals auf der ATP-Tour getroffen, nun stehen sich die beiden in Runde drei in Rom gegenüber.

Und erneut geht Zverev als großer Favorit in die Partie. Nicht nur, weil er in Madrid letztlich ungefährdet gewinnen konnte. Sondern auch, weil Zverev in Rom schon zweimal den Titel geholt hat.

Zverev vs. Blockx - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alexander Blockxgibt es ab 13 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW in Deutschland und Sky X in Österreich.

Hier das Einzel-Tableau in Rom