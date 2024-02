ATP Rotterdam: Rublev gewinnt Dreisatz-Krimi

Das spannenste Spiel des Tages ließ bis in die Nacht auf sich warten. Andrej Rublev lieferte sich gegen Felix Auger-Aliassime ein höchstspannendes Achtelfinale. Letzendlich konnte Rublev als Sieger den Platz verlassen, trotz anfänglichen Schwierigkeiten.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 15.02.2024, 00:24 Uhr

© Getty Images

Andrej Rublev ging als Zweitgesetzter in das Turnier in Rotterdam und konnte sich bereits in der ersten Runde beweisen und besiegte Zizou Bergs mit 7:5 und 6:3. Heute traf er auf den Youngster Felix Auger-Aliassime, der sich in letzter Zeit immer wieder ins Halbfinale oder Achtelfinale größerer Turniere spielte.

Das Match startete schwierig für den explosiven Rublev. Er kam nicht richtig ins Match, vergab einige Chancen und Auger-Aliassime glückte ein Break. Dementsprechend stand es nach kurzer Spielzeit bereits 2:5 gegen den Russen. Rublev sicherte sich noch das 3:5, musste den Satz dann aber mit 3:6 an Auger-Aliassime abgeben, der die Oberhand über das Spiel hatte.

Rublev findet ins Match und behält die Nerven

Der zweite Satz startete spannender und der 26-jährige Rublev spielte deutlich konzentrierter. Nach knappen Spielen über Einstand und ohne eine Breakchance trafen sich die Spieler bei 6:6; Tiebreak. Der Kanadier gelang mit 2:0 eine schnelle Führung, doch Rublev blieb cool. Bei dem Stand von 6:5 für Rublev, verpasste dieser, den Satz für sich zu entscheiden. Er verwandelte allerdings den nächsten Satzball und gewann somit den Tieabreak und zweiten Satz mit 7:6 (8:6).

Nachdem man anfänglich dachte, dass das Match einen schnellen Verlauf gegen Rublev nehmen wird, wurde man nun eines Besseren belehrt. Der Weltranglistenfünfte war noch lange nicht fertig, Auger-Aliassime allerdings ebenso wenig. Und so ließ auch die Intensität im dritten Satz keinesfalls nach. Rublev ließ allerdings drei Breackchancen ungenutzt und musste nun bei einem Rückstand von 4:5 im dritten Satz die Nerven bewahren. Dies gelang ihm auch und so verließ Rublev nach einem langen Match mit 3:6 7:6 (8:6) und 7:5 als Sieger den Platz. Im Viertelfinale trifft der 26-jährige Rublev auf den an Fünf gesetzten Alexander de Minaur; der sich heute gegen Goffin in zwei klaren Sätzen durchsetzte.

