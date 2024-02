ATP Rotterdam: Andrey Rublev und Hubert Hurkacz erreichen Achtelfinale

Andrey Rublev und Hubert Hurkacz sind beim ATP-500-Turnier in Rotterdam in die Runde der letzten 16 eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.02.2024, 23:42 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev besiegte Zizou Bergs

Der an Position zwei gesetzte Andrey Rublev hat sich beim ATP-500-Turnier in Rotterdam für das Achtelfinale qualifiziert. Der 26-Jährige setzte sich zum Auftakt gegen den Belgier Zizou Bergs mit 7:5 und 6:3 durch. In der Runde der letzten 16 trifft der Russe auf Felix Auger-Aliassime.

Zudem nahm die Nummer vier des Turniers, Hubert Hurkacz, ihre Auftakthürde. Der Pole besiegte Jiri Lehecka im letzten Match des Tages nach Abwehr dreier Matchbälle mit 6:3, 6:7 (9) und 7:6 (9). Der Weltranglistenachte bekommt es nun mit Lokalmatador Tallon Griekspoor, der am Montag gegen Lorenzo Musetti gewonnen hatte, zu tun.

De Minaur lässt Korda keine Chance

Einen überraschend glatten Erfolg feierte indes Alex de Minaur, der Sebastian Korda mit 6:4 und 6:3 schlug. Deutlich mehr hatte Jan-Lennard Struff zu kämpfen: Die deutsche Nummer zwei rang Alejandro Davidovich Fokina im Tiebreak des dritten Satzes nieder.

Am Mittwoch steigt Australian-Open-Sieger Jannik Sinner ins Turniergeschehen ein. Der Südtiroler misst sich in seiner Auftaktpartie mit dem Niederländer Botic van de Zandschulp.

