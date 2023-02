ATP Rotterdam: Alexander Zverev bereit für den nächsten Schritt?

In Runde eins des ATP-World-Tour-500-Events in Rotterdam wartet mit dem Südkoreaner Soonwoo Kwon eine machbare Aufgabe auf Alexander Zverev.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2023, 14:05 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev möchte in Rotterdam den nächsten Schritt in Richtung Weltspitze unternehmen

Nach einer komplexen Verletzung ist der Weg zurück an die Spitze oftmals steinig. Auch wenn Ausnahmeathleten wie Rafael Nadal den Wiedereinstieg auf die Tour ein ums andere Mal wie einen kleinen Waldspaziergang erscheinen lassen, geben die Leidenswege von Spielern wie Juan Martin del Potro, Kei Nishikori oder auch Dominic Thiem ein völlig anderes Bild ab.

Ähnlich mühsam könnte sich der Rückkehr der Deutschen Nummer eins, Alexander Zverev, gestalten. Nach seinem bitteren und buchstäblich schmerzhaften Ausscheiden bei den letztjährigen French Open ist der Hamburger wieder im Rennen, um Punkte und Erfolge. Wie lange der komplette Prozess des Comebacks dauern wird, hängt dabei von multiplen Faktoren ab - auf komplexe Probleme gibt es grundsätzlich keine einfachen Antworten.

Ein Gegner nach dem anderen

Schritt für Schritt muss der aktuell Weltranglisten-16. wieder sein Selbstvertrauen stärken. Bei den Australian Open gelang in Runde eins immerhin ein Marathon-Sieg gegen den Qualifikanten Juan Pablo Varillas, beim Davis-Cup-Tie gegen die Schweiz in Trier ein Zweisatz-Erfolg über Altmeister Stan Wawrinka. Der Fokus muss für den 25-Jährigen jedenfalls auf den erarbeiteten Erfolgen liegen, auch wenn Rückschläge in den nächsten Wochen praktisch eingepreist sein werden.

Nächste Aufgabe für Zverev ist beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Rotterdam zum Auftakt der Südkoreaner Soonwoo Kwon. Der Weltranglisten-60. hat sich beim stark besetzten Indoor-Hartplatz-Turnier in den Niederlanden als letzter Spieler direkt für das Hauptfeld qualifiziert. Ein Head-to-head zwischen dem Goldmedaillen-Gewinner von Tokio und dem Asiaten gab es auf Tour-Niveau bislang nicht - die Karten werden also völlig neu gemischt.

Der weitere Weg könnte den Deutschen im Viertelfinale auf Holger Rune treffen lassen. Zverev wird sich jedoch hüten, so "weit" in die Ferne zu blicken. Derzeit heißt die Devise: Schritt für Schritt und ruhig Blut. Dann kommen die Erfolge irgendwann ganz von alleine.

