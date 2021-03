ATP Rotterdam: Alexander Zverev verliert gegen Alexander Bublik in Runde eins

Alexander Zverev ist beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam in Runde eins ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins unterlag Alexander Bublik mit 5:7 und 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.03.2021, 12:35 Uhr

Alexander Zverev - auch in Rotterdam mit Muscle Shirt

Alexander Zverev war mit einer Wildcard in das traditionsreiche Turnier in Rotterdam gegangen, nach seinen Auftritten in Australien als einer der Favoriten. Der gebürtige Hamburger wirkte in der leeren Halle allerdings nicht immer voll konzentriert und inspiriert. Und verlor gegen Bublik mit 5:7 und 3:6.

Zverev ging im ersten wie auch im zweiten Satz früh mit einem Break in Führung, konnte diesen Vorsprung aber nicht verteidigen. Beim Stand von 3:4 im zweiten Satz verwertete Bublik seine fünfte Breakchance, danach hatte Zverev noch zwei Möglichkeiten auf ein Comeback. Nach 78 Minuten ging der Kasache, der am Sonntag noch im Endspiel von Singapur gestanden hat, als Sieger vom Court.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam