ATP Rotterdam: Auger-Aliassime muss aufgeben, Griekspoor schlägt Berrettini

Während das ATP-500-Turnier in Rotterdam für Felix Auger-Aliassime aufgrund einer Verletzung unerwartet früh endete, zog Tallon Griekspoor durch einen Dreisatzerfolg über Matteo Berrettini ins Achtelfinale ein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.02.2025, 18:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Rückschlag für Felix Auger-Aliassime

Der frischgebackene Montpellier-Champion Felix Auger-Aliassime hat seinen Siegesszug beim ATP-500-Turnier in Rotterdam nicht fortgesetzt. Der Kanadier musste in seiner Erstrundenbegegnung gegen Andrea Vavassori beim Stand von 7:6 (3) und 4:6 aufgrund eines eingewachsenen Nagels am großen Zeh aufgeben. Der italienische Qualifikant trifft im Achtelfinale auf den topgesetzten Carlos Alcaraz.

Im letzten Match der Day Session hatten dann die niederländischen Tennisfans Grund zur Freude. Lokalmatador Tallon Griekspoor besiegte Matteo Berrettini in einer packenden Partie mit 6:3, 6:7 (2) und 7:6 (4) und bekommt es nun mit Stefanos Tsitsipas zu tun. Bereits zuvor hatte der Franzose Arthur Fils sein Achtelfinalticket durch einen Dreisatzerfolg über Landsmann Constant Lestienne gelöst.

Fils trifft in der Runde der letzten 16 auf den deutschen Lucky Loser Daniel Altmaier, der Aleksandar Kovacevic mit 1:6, 6:4 und 6:3 besiegte. Weniger gut lief es hingegen für Jan-Lennard-Struff.

Das Einzel-Tableau in Rotterdam