ATP Rotterdam: Lucky Loser Altmaier im Achtelfinale, Struff scheitert knapp

Während Lucky Loser Daniel Altmaier beim ATP-500-Turnier in Rotterdam das Achtelfinale erreicht hat, musste sich Jan-Lennard Struff in der ersten Runde geschlagen geben.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 05.02.2025, 15:16 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier steht im Achtelfinale

Daniel Altmaier (Kempen) hat beim ATP-Turnier in Rotterdam seine unverhoffte Chance als Lucky Loser genutzt und ist ins Achtelfinale eingezogen. Der 26-Jährige, der in der Qualifikation ausgeschieden war und wegen einer krankheitsbedingten Absage des Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard aufrückte, schlug Aleksandar Kovacevic aus den USA mit 1:6, 6:4 und 6:3. Nun geht es für Altmaier gegen Arthur Fils (Frankreich/Nr. 7).

Altmaier hatte erst kurz vor Matchbeginn erfahren, dass Mpetshi Perricard nicht antreten kann. Entsprechend ging der erste Durchgang deutlich verloren, dann kämpfte sich der 93. der Weltrangliste aber ins Match. In den Sätzen zwei und drei gelang ihm jeweils ein Break, Altmaier nutzte den ersten Matchball.

Ausgeschieden ist hingegen Jan-Lennard Struff. Der 34-Jährige aus Warstein unterlag in der ersten Runde dem Ungarn Fabian Marozsan 3:6, 6:4 und 6:7 (3). Struff hat in diesem Jahr nur sein erstes ATP-Match in Auckland gewonnen. Bei den Australian Open schied er in der ersten Runde aus, beim Davis-Cup-Spiel gegen Israel musste er zuletzt erkrankt passen.

Das Einzel-Tableau in Rotterdam