ATP Rotterdam: De Minaur beendet den Lauf von Bellucci humorlos

Alex de Minaur steht erneut im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam. Der Australier besiegte Überraschungsmann Mattia Bellucci mit 6:1 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2025, 16:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alex de Minaur steht in Rotterdam erneut im Endspiel

Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas hatten mit der unkonventionellen Spielweise von Mattia Bellucci noch ihre liebe Not, für den bewegungsstarken Alex de Minaur reichten die Stopp- und Slice-Varianten des Italieners dann aber nicht mehr. De Minaur gewann mit 6:1 und 6:2 und spielt damit wie schon im Vorjahr um den Titel in Rotterdam. Damals musste er sich ja Jannik Sinner geschlagen geben, der diesmal kurzfristig absagte.

Auf seinen Finalgegner muss de Minaur noch warten. Der wird erst am Abend in der Partie zwischen Hubert Hurkacz und Turnierfavorit Carlos Alcaraz ermittelt. Der an Position drei gesetzte Australier ist jedenfalls gerüstet: Auch gegen David Goffin, Jakub Mensik und Daniel Altmaier musste Alex de Minaur keinen Satz abgeben.

Bellucci schon in den Top 70

Ein Triumph in Rotterdam würde auch die bittere Erinnerung an die Australian Open ein wenig verschleiern. Dort war Lokalmatador de Minaur ja im Viertelfinale chancenlos an Jannik Sinner gescheitert.

Für Bellucci, der über die Qualifikation ins 32er-Raster gekommen war, ist die Woche dennoch als Erfolg zu buchen. Schließlich hat er mit Medvedev und Tsitsipas zwei Top-20-Spieler (im Fall von Medvedev sogar Top-Ten) geschlagen. Und in der ATP-Weltrangliste den Sprung unter die Top 70 geschafft.

Hier das Tableau in Rotterdam