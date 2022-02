ATP Rotterdam: Endspiel - Felix Auger-Aliassime zieht Andrey Rublev den Nerv

Nach einem Dreisatz-Erfolg über Andrey Rublev steht Felix Auger-Aliassime im Endspiel des ATP-Indoor-Hartplatz-Events von Rotterdam.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2022, 22:26 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime steht nach einem Dreisatz-Erfolg über Andrey Rublev im Endspiel von Rotterdam

Richtig großes Tennis beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Rotterdam: Felix Auger-Aliassime setzte sich in der Vorschlussrunde in den Niederlanden in einem großteils hochklassigen Schlagabtausch mit Andrey Rublev mit 6:7 (5), 6:4, 6:2 durch. Die 21-jährige Nummer drei des Events steht nach dem Sieg über den Titelverteidiger aus Moskau in seinem 9. Turnier-Endspiel auf der ATP-Tour. Bereits 2020 war Auger-Aliassime im Finale von Rotterdam gestanden, musste sich damals allerdings dem Franzosen Gael Monfils klar 2:6, 4:6 geschlagen geben.

Die Zuschauer in der Ahoy Arena bekamen wirklich einiges geboten - von beiden Kontrahenten wohlgemerkt. Satz eins war hart umkämpft, beide Spieler konnten sich immer wieder Breakbälle erspielen, absetzen konnte sich jedoch keiner. Die logische Folge war ein Tiebreak, in dem Rublev das entscheidende Minibreak zum 7:5-Erfolg gelang. Immens knappe Angelegenheit also der Eröffnungssatz.

Match kippt zur Mitte des zweiten Satzes

Am Anfang des zweiten Durchgangs hob das Niveau nochmal spürbar an, halten konnte es bis zum Schluss jedoch nur der Kanadier. Dabei hatte Rublev beim Stand von 3:2 insgesamt vier Breakbälle vorgefunden, die Auger-Aliassime jedoch alle mit ausgezeichneten Aufschlägen abzuwehren wusste. Der Mann aus Montreal sicherte sich in weiterer Folge das Break zur 5:4-Führung und servierte im Anschluss sicher aus.

Das Momentum schlug im dritten Akt der dramatischen Begegnung endgültig auf die Seite des Nordamerikaners. Rublev, mittlerweile von der Konstanz Auger-Aliassimes völlig entnervt, ließ gleich zwei Aufschlagverluste zum 1:2 und 1:4 zu. Das Ausservieren nach 2:21 Spielzeit war dann nur noch Formsache. Im Endspiel am Sonntag trifft der Halbfinalist der letztjährigen US Open auf Stefanos Tsitsipas, der den Überraschungsmann Jiri Lehecka ebenfalls in drei Sätzen besiegen konnte.

