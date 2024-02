ATP Rotterdam: Finale! Alex de Minaur schlägt Grigor Dimitrov - und sorgt für Premiere

Alex de Minaur steht nach einem Zweisatzerfolg über Grigor Dimitrov im Finale von Rotterdam. Am kommenden Montag wird somit erstmals in der Geschichte der ATP-Tour kein Spieler mit einer einhändigen Rückhand in den Top Ten stehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.02.2024, 16:37 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur setzte sich gegen Grigor Dimitrov durch

Alex de Minaur hat sich an seinem 25. Geburtstag selbst das wohl schönste Geschenk gemacht. Der Australier zog beim ATP-500-Turnier in Rotterdam nach einem Zweisatzerfolg über Grigor Dimitrov ins Endspiel ein. De Minaur setzte sich in einem hochklassigen Match mit 6:4 und 6:3 durch.

Die Zuschauer in Rotterdam bekamen dabei von Anfang an eine Partie auf Weltklasse-Niveau zu sehen. Die entscheidenden Punkte in der enorm umkämpften Partie gingen aber fast ausschließlich an de Minaur, der sich nach rund 80 Minuten Spielzeit über den Finaleinzug freuen durfte.

Premiere im Herrentennis

Nach Dimitrovs Niederlage wird es am kommenden Montag eine Premiere im Herrentennis geben. Erstmals in der Geschichte wird kein Spieler mit einer einhändigen Rückhand in den Top Ten der ATP-Weltrangliste stehen.

De Minaur bekommt es im Rotterdam-Finale unterdessen mit Australian-Sieger Jannik Sinner oder Tallon Griekspoor zu tun. Das Match könnt ihr ab 19:30 Uhr bei uns im Matchtracker verfolgen.

