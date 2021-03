ATP Rotterdam: Halbfinale - nervenstarker Coric schlägt Nishikori

Borna Coric hat als dritter Spieler das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam erreicht. Der Kroate besiegte Kei Nishikori mit 7:6 (2) und7:4 (2).

© Getty Images Borna Coric steht in Rotterdam im Halbfinale

Die Rotterdamer Nächte sind lang. Und also wusste Borna Coric, als er kurz nach halb elf Uhr Freitagabend den Center Court verließ, noch nicht, gegen wen er am Samstag in der Vorschlussrunde ran musste. Denn Marton Fucsovics und Tommy Paul hatte noch eine ganz späte Schicht vor sich. Was Coric aber wusste: Auf seine Nerven kann er sich verlassen. Vor allem im Tiebreak des zweiten Satzes war dies der Fall, als der Kroate ein 2:4 in ein 7:4 verwandelte. Am Ende stand nach einer Spielzeit von 2:02 Stunden ein 7:6 (2) und 7:6 (4) für Coric zu Buche.

Zuvor hatten sich Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev ihre Plätze im Halbfianle gesichert. Tsitsipas gewann gegen Karen Khachanov mit 4:6, 6:3 und 7:5, Rublev schlug Jeremy Chardy mit 7:6 (2), 6:7 (2) und 6:4. Und das, obwohl Chardy im zweiten Satz bereits zwei Matchbälle abwehren konnte und in der Entscheidung noch einmal zum großen Comeback ansetzte.

