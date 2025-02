ATP Rotterdam: Hubert Hurkacz feiert klaren Sieg gegen Flavio Cobolli

Hubert Hurkacz eröffnete am Mittag das Hauptfeld beim ATP 500er-Turnier in Rotterdam. Gegen Flavio Cobolli siegte der Pole 6:3, 6:2 und zieht damit souverän in die zweite Runde ein.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 03.02.2025, 14:35 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz hat in den vergangenen Wochen einige Plätze im ATP-Ranking verloren.

Hubert Hurkacz präsentierte sich im ersten Satz gegen Flavio Cobolli stabil und nutzte eine von zwei Breakchancen zum 4:2. Da der 21. der ATP-Weltrangliste bei eigenem Aufschlag keine Schwächen zeigte, außer beim Stand von 5:3, ging der erste Durchgang folgerichtig an Hurkacz.

Auch im zweiten Satz wurde schnell deutlich, dass Hubert Hurkacz der spielbestimmende Akteur bleibt. Flavio Cobolli agierte zu unbeständig, was dem 35. des Rankings zwei weitere Breaks gegen sich bescherte.

So dauerte die Partie am Ende lediglich 75 Minuten, da sich der beste Tennisprofi Polens keine Blöße gab und mit dem zweiten Matchball die Partie beendete. In der nächsten Runde wartet der Sieger des Duells zwischen Jiri Lehecka und Alexei Popyrin.

Hubert Hurkacz erwischte keinen guten Saisonstart

Hubert Hurkacz verpasste beim Saisonstart den Gewinn des United Cups mit dem polnischen Team gegen die USA. Anschließend schied der ehemalige sechste der Weltrangliste in Melbourne in der zweiten Runde gegen Miomir Kecmanovic aus. Durch den Wegfall der Punkte bei den Australian Open fiel Hurkacz aus den Top 20.

Carlos Alcaraz führt das Feld in Rotterdam nach der Absage von Jannik Sinner an. In der ersten Runde trifft der Spanier auf Botic van de Zandschulp. Dem Niederländer ist die Unterstützung des heimischen Publikums sicher. Bei den US Open im vergangenen Herbst überraschte van de Zand Schulp Alcaraz in der zweiten Runde mit einem glatten Dreisatzsieg.

