ATP Rotterdam: Jannik Sinner greift nach Australian-Open-Titel wieder an

Australian-Open-Sieger Jannik Sinner steht in der kommenden Woche erstmals seit seinem Triumph "down under" wieder auf dem Court.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.02.2024, 10:43 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner

Zumindest auf dem Matchcourt. Denn Sinner wird beim ATP-500er-Turnier in Rotterdam aufschlagen, und das ist durchaus prominent besetzt.

Sinner trifft als Topgesetzter in Runde 1 auf Lokalmatador Botic van de Zandschulp, bei einem Sieg könnte Gael Monfils warten, in einem möglichen Viertelfinale Alexander Bublik.

An zwei gesetzt ist Andrey Rublev, er trifft zum Auftakt auf einen Qualifikanten und könnte danach schon auf Felix Auger-Aliassime treffen; Holger Rune (gegen Roman Saffiulin), Hubert Hurkacz (gegen Jiri Lehecka) sind die nächsten in der Reihe. Auch Alex de Minaur und Grigor Dimitov spielen um den Titel.

Aus deutscher Sicht dabei ist Jan-Lennard Struff, der es in Runde 1 mit Alejandro Davidovich Fokina zu tun bekommt.

In der Qualifikation am Start sind unter anderem Maximilian Marterer und Jurij Rodionov.

